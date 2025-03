"A Sorrivoli via Rampa chiusa da quasi due anni"

A Roncofreddo, su via Rampa, chiusa da quasi due anni dopo che l’alluvione di maggio 2023 ha duramente colpito la frazione di Sorrivoli, interviene Luca Pestelli (nella foto), consigliere regionale di Fratelli d’Italia. "Ho presentato – dice – un’interrogazione regionale per sbloccare la situazione, visto che quattro famiglie non riescono ad accedere alle proprie abitazioni a causa dell’inagibilità di via Rampa. Il Governo ha stanziato da tempo le somme richieste dal Comune: prima 400mila euro, per fronteggiare la criticità derivante dallo smottamento del versante e dal crollo della sede stradale. Poi, altri 350mila euro. La strada è stata chiusa a maggio 2023. Nell’estate dello stesso anno è stato garantito ai residenti di via Rampa che le operazioni di ripristino sarebbero terminate entro la fine del 2023. Poi l’amministrazione ha comunicato che le operazioni sarebbero iniziate entro la prima metà del 2024 e terminate entro circa 70 giorni". Conclude Pestelli: "Ad oggi, i lavori di ripristino di via Rampa appaiono sostanzialmente fermi. Ai cittadini residenti e interessati è stata recentemente comunicata un’ulteriore proroga della data prevista per l’ultimazione dei lavori, per l’autunno 2025".