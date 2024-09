A una settimana dall’incendio torna la luce al cimitero urbano

Si avvia alla completa risoluzione il blackout che aveva coinvolto oltre metà del cimitero urbano di via Pacchioni, in seguito a un incendio che nel pomeriggio dello scorso venerdì aveva coinvolto i quadri elettrici e parte della struttura della chiesa edificata al termine del viale d’ingresso. I tecnici di Energie per la Città e le aziende che sono intervenute per effettuare le opere di manutenzione sono stati tempestivi, tanto che già dal giorno successivo all’incendio, causato probabilmente da un corto circuito, si sono messi al lavoro, provvedendo prima alla sostituzione dei contatori danneggiati e poi alla verifica delle linee elettriche. Nel tardo pomeriggio di martedì è stata data nuovamente corrente a tutto il cimitero, per permettere così la valutazione delle singole criticità rimaste da risolvere, alle quali ci si è dedicati per tutta la giornata di ieri, arrivando in pratica al pieno ripristino. Dalla direzione cimiteriale è arrivato il ringraziamento a tutte le parti coinvolte per la solerzia e la professionalità degli interventi, oltre alla soddisfazione di veder tornare pienamente operativi gli ascensori, ovviamente indispensabili per raggiungere certe aree della struttura per chi ha difficoltà nella mobilità. Un altro aspetto finito sotto esame riguardava il complesso dell’impianto di illuminazione: nelle aree sotterranee e in certi corridoi non illuminati direttamente dall’esterno, il problema della difficoltà a orientarsi è stato preso in seria considerazione. Lo ha dimostrato anche il fatto che fin dal giorno dell’incendio, all’ingresso del cimitero erano stati collocati dei cartelli che segnalavano la problematica, invitando alla cautela. Oggi verranno effettuate le ultime verifiche, ma in ogni caso il problema pare alle spalle. Ad appena una settimana di distanza da un incendio che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori.

Luca Ravaglia