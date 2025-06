’Acchiapparifiuti’, i volontari ripuliscono il parco della Rimembranza

Cura di beni comuni, spazi pubblici e aree verdi, attraverso la partecipazione attiva dei cittadini. Ad oltre un anno dall’avvio del progetto ‘Acchiapparifiuti’, che si pone l’obiettivo di favorire la cura degli spazi pubblici attraverso interventi di raccolta di piccoli rifiuti (cartacce, bottiglie, foglie o altri rifiuti di piccole dimensioni che sono gettati al di fuori degli appositi contenitori) in aree verdi, parchi, vie strade o piazze cittadine, l’amministrazione comunale di Cesena invita volontarie e volontari (nella foto), associazioni impegnate in questo ambito e tutti i cittadini a un pomeriggio di cura dell’ambiente, di pulizia e di festa. L’appuntamento è per martedì dalle 16.45, al Museo dell’Ecologia da cui prenderà avvio la pulizia del parco della Rimembranza. Al termine i partecipanti si ritroveranno nella sala conferenze del Museo dove l’assessore alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani e le associazioni Plastic Free e Legambiente faranno il punto sul primo anno di progetto.

"Con oltre 60 volontari attivi – commenta l’assessore – il progetto ‘Acchiapparifiuti’ si sta rivelando esempio concreto di impegno civico, molto sentito nella nostra comunità anche grazie al lavoro costante di tante associazioni.‘Acchiapparifiuti’ non sostituisce in alcun modo il servizio di raccolta rifiuti svolto dal Comune e dall’operatore incaricato".