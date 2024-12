Addio a Domenico Scarpellini: il ricordo dell'ex sindaco Lucchi e del Rotary

"È fin troppo facile notare, da subito, il vuoto che Domenico Scarpellini lascia nella nostra comunità". Comincia così il commosso ricordo che l’ex sindaco Paolo Lucchi, che si firma "amico di Domenico", traccia dell’ex presidente di Cesena Fiera.

"Infatti - prosegue la nota - basta soffermarsi per un attimo su ciò che ha fatto crescere, sino ai livelli attuali, dei quali siamo legittimamente orgogliosi, Cesena Fiera, il Mercato Ortifrutticolo, lo Ior. Senza l’impegno di Domenico il nostro ente fieristico sarebbe simile agli altri della Romagna e cioè sostanzialmente ininfluente sui processi economici più significativi. Ed invece Cesena Fiera ed il Macfrut sono, oggi più di ieri, strutture di grande pregio per tutta la nostra economia e per le sue imprese del settore agroalimentare.

Grazie all’impegno di Domenico il nostro Mercato Ortofrutticolo ha trovato una dimensione identitaria chiarissima. Con Domenico lo Ior è diventato sempre più forte nel suo mix strepitoso di volontariato diffuso e di impegno per la ricerca oncologica. Ma, soprattutto, il Prime Center, l’ultima sua ‘creatura’, ha avviato un percorso innovativo attorno all’indispensabile sostegno ai malati di tumore.

Domenico era fatto così, quando si metteva in testa una cosa, con le impuntature virtuose del fattore di campagna che non ha mai smesso di essere, portava a casa i risultati promessi. E mentre lo scrivo, penso che, ancora lunedì, a poche ore dalla sua scomparsa, ha telefonato al direttore dello Ior Miserocchi, per ragionare delle cose da fare, assieme, subito ed in futuro, per il Prime.

Mancherà molto ai suoi tanti amici; lascerà un vuoto incolmabile nella Cesena orgogliosa di ciò che, anche grazie a lui, è diventata". Anche il presidente del Rotary Norberto Fantini, nel comunicare la notizia del lutto tutti i soci, lo ricorda "come un esempio di impegno professionale e di dedizione al bene del nostro Club e di tutto il territorio. Di recente è stato un onore, per noi rotariani, avergli riconosciuto il premio Paul Harris alla carriera".