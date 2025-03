Addio a Edmondo Spinelli, storico dirigente sindacale Cisl

Lutto nel mondo sindacale cesenate. E’ scomparso lo storico dirigente Cisl Edmondo Spinelli, tra i fondatori del sindacato a Cesena. Lo ricordano con affetto il segretario generale della Cisl Romagna Francesco Marinelli e la segretaria generale dei pensionati Maria Antonietta Aloisi: "Si è sempre contraddistinto come dirigente sindacale attento, dedito ai problemi dei lavoratori, lontano dalla ricerca di carriera personale. Ricorderemo per sempre la sua dedizione al lavoro e la sua determinazione nella ricerca del bene comune".

Rimasto orfano di padre a 4 anni e cresciuto nell’istituto ‘Figli del popolo’, per tutta la sua vita anche sindacale è stata sempre guidata dal ricordo di quel periodo e da tutti gli insegnamenti ricevuti da Don Baronio. Dopo aver lavorato alla Maraldi, nel 1981 è stato eletto come primo segretario della Cisl di Cesena, divenuta indipendente da Forlì. Al termine del suo mandato nel 1985 ha deciso di tornate in azienda, quando la ditta Maraldi venne acquisita da Marcegaglia. Andato in pensione nel 1996 ha continuato il suo impegno in Cisl all’interno della categoria dei pensionati, al fianco di Nello Vaienti e poi come segretario generale dal 2001 al 2005. Nel 2021, dopo 50 anni di attività sindacale, gli è stata riconosciuta la Stella al Merito del Lavoro.