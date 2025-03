Addio al professor Valter Rossi. Fu assessore a Bagno di Romagna

Si è spento all’ospedale Bufalini di Cesena, Valter Rossi, 78 anni (nella foto), dove era ricoverato da alcuni giorni per un malore che lo aveva colpito nella sua abitazione a Bagno di Romagna. La scomparsa del professor Rossi, originario di San Silvestro, ha destato commozione e cordoglio non solo a Bagno, ma in tutto l’Alto Savio e anche oltre, avendo insegnato, per vari anni, materie letterarie anche al Liceo scientifico Righi di Cesena.

Era stato, negli anni scorsi, assessore del Comune termale e della ex Comunità Montana Cesenate. Uomo di vasta e profonda cultura, dotato di oratoria fluida e di spessore, stimato e benvoluto, Rossi ha lasciato anche una decina di libri, che fanno bella mostra anche nella Biblioteca comunale di Palazzo del Capitano, di cui era il più appassionato e attento fruitore. Anche sui social sono numerose le persone che ricordano affettuosamente Rossi.

Fra queste Lorenzo Spignoli, già sindaco di Bagno di Romagna, che, in un toccante post, dedica al suo grande amico, queste parole: "Valter era anche un poeta, non solo perché aveva scritto libri di poesie e altri ancora. Buono d’animo, di schietta provenienza dalla campagna mai rinnegata, percosso dalla vita senza mai perdere il sorriso e la fiducia negli altri, amante della compagnia, colto e arguto. Era altresì un educatore, un intellettuale, che ha costantemente cercato di arricchire coi propri studi e la propria iniziativa la vita culturale della nostra terra".

I funerali avranno luogo oggi, alle 14,30, nella Basilica di Santa Maria Assunta, a Bagno. Seguirà l’accompagno al cimitero di S.Silvestro. Rossi lascia la figlia Carla, il genero Andrea, il nipote Dario, il fratello Romano.

