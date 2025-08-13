Incendio a Sant'Egidio, fiamme in un appartamento al settimo piano: evacuata la palazzina

Cesena, 13 agosto 2025 - Alle 12.30 di oggi due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Cesena, con in appoggio una squadra dalla sede centrale di Forlì e l’autoscala, sono intervenute in via Cerchia di Sant'Egidio, per domare un incendio divampato in un appartamento al settimo piano della ‘Torre 1’, uno dei complessi residenziali che si affacciano sulla strada e che da decenni caratterizzano l’immagine di quello spicchio di città. Non è ancora chiaro cosa ci sia stato all’origine del rogo (i tecnici del 115 sono al lavoro anche su questo aspetto) ma resta il fatto che all’interno dell’appartamento, nel momento in cui sono divampate le fiamme si trovava una persona, non l’intestatario dell’alloggio di residenza popolare, ma un suo conoscente.

L’uomo ha respirato i fumi dell’incendio, ma per fortuna non avrebbe rimediato gravi conseguenze. Il tempestivo intervento dei pompieri che hanno raggiunto le finestre con l’ausilio dell’autoscala è in effetti risultato decisivo. L’uomo è in ogni caso stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini per essere sottoposto ad accertamenti.

Ai sanitari hanno fatto ricorso anche altri condomini dell’edificio, che hanno chiesto controlli medici per scongiurare eventuali effetti legati al fumo. In effetti la struttura, che conta 32 appartamenti, tutti destinati a edilizia popolare, è stata completamente evacuata per ragioni di sicurezza durante le fasi di intervento dei pompieri. I residenti si sono dunque riuniti nello spazio esterno, in attesa di poter rientrare.

La ‘Torre 1’ non ha riportato danni strutturali, ma l’appartamento avvolto dall’incendio è al momento inagibile. Tra chi aspettava in strada intanto regnava la preoccupazione: ”Purtroppo i fatti di questa mattina non sono isolati. E’ da tempo che segnaliamo una situazione critica in questo condominio che non ci rende sicuri. Tempo fa era scoppiato un incendio nelle cantine, altre volte erano stati lasciati aperti i varchi che conducono al tetto e dei bambini erano stati visti lassù in cima, incustoditi. In più di un’occasione le porte di ingresso sono state forzate da persone che non abitano qui ma che, soprattutto durante le ore serali e notturne vengono viste salire e scendere dalle scale. Chiediamo più attenzione: i fatti di queste ore dimostrano che le nostre preoccupazioni non sono infondate”. Nell’area dell’incendio sono intervenute anche le pattuglie della polizia di Stato e quelle della polizia locale.