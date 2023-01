Addio al sogno gastronomico Girardi eliminato da Masterchef

Addio grembiule bianco. Il fotografo cesenate Francesco Girardi giovedì sera si è visto costretto a lasciare la cucina di Masterchef al termine della quarta puntata del talent show culinario. A costargli l’eliminazione è stata la preparazione di una ‘cotoletta alla napoletana’ rimasta sullo stomaco ai giudici, ma evidentemente ancora di più al 33enne trasferitosi in città dal Trentino per motivi di studio. Girardi, partito benissimo nelle prime puntate, è stato dunque costretto a fare un passo indietro rispetto ai riflettori del talent, senza rinunciare a quella che è una delle sue più grandi passioni. E così, col sorriso che lo contraddistingue, al momento dei saluti si è rivolto ai giudici: "Ricordate che davanti a voi non avete solo dei concorrenti, ma anche delle persone". La battuta non è scivolata via, ma è stata ripresa da un sibillino Antonino Cannavacciuolo: "Se non tenessimo in considerazione il fatto che abbiamo davanti delle persone, credetemi, non ci sarebbe nessuno in balconata". Volendo entrare nello specifico, Girardi non ha superato il primo Skill Test della stagione. Terminata la perentesi televisiva, il fotografo non si è comunque certo perso d’animo dal momento che in queste settimane è più che mai attivo nel territorio cesenate (le puntate sono state registrate mesi fa), macchina fotografica alla mano, curando un altro dei suoi talenti. Quello che peraltro subito dopo l’inizio della guerra in Ucraina lo aveva portato proprio sulla linea del confine tra la Polonia e lo Stato invaso dall’esercito russo, a documentare la drammaticità della storia.

Luca Ravaglia