Adolescenti a confronto con scrittori e YouTuber

Il Dipartimento Salute Donna Infanzia e Adolescenza di Forlì-Cesena, in collaborazione con la Biblioteca Malatestiana di Cesena e con il patrocinio del Festival del Buon Vivere lancia una nuova rassegna per gli adolescenti e sugli adolescenti, con una serie di eventi e di incontri gratuiti che si svolgeranno a Cesena e a Forlì a partire da domani. Si intitola ’Adolescenti con almeno 13 anni di esperienza.

Momenti per…raccontare, ascoltare, pensare e giocare’, ed è una rassegna di momenti in cui i giovani potranno confrontarsi con scrittrici e scrittori, YouTuber, Gamer e altri protagonisti del panorama culturale contemporaneo per raccontare, ascoltare, pensare e giocare alla Biblioteca malatestiana di Cesena e al Laboratorio aperto ex Asilo Santarelli di Forlì. Primo appuntamento domani alle 17 alla Biblioteca Malatestiana’ con la presentazione del libro ’Vittime mai’ di e con Valeria Fonte in dialogo con Corrado Ravaioli.