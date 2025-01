Adolescenti e famiglia, incontro con lo psichiatra Sanza

"Adolescenti e famiglia: opportunità e difficoltà nell’era digitale" è il titolo dell’interessante conferenza tenuta a Sarsina da Michele Sanza, medico psichiatra, nonché direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Ausl Romagna. Iniziativa questa, riguardante aspetti legati alla genitorialità e all’educazione civica che l’amministrazione plautina, in collaborazione con l’I.c. Valle del Savio e l’I.t.t.s Marconi sede di Sarsina, sta promuovendo.

"L’epoca dell’adolescenza è l’epoca dell’educazione ai sentimenti", è stato l’incipit del dottor Sanza, che ha esortato i tanti genitori ed insegnanti presenti ad essere educatori e testimoni nella costruzione di relazioni positive per i più giovani. Nel corso della serata sono stati affrontati vari temi che attengono alla genitorialità, alle patologie adolescenziali ed all’educazione civica.

Significativo il commento del sindaco Enrico Cangini: "Ringraziamo sentitamente il dottor Sanza, per la sua sensibilità e la disponibilità offerta per questa serata non consueta, dove si sono toccati temi profondi che vanno alle radici dei rapporti tra le persone. Tutti noi siamo chiamati ad essere più attenti ai giovani, a coglierne la capacità creativa ma anche i momenti di difficoltà attraverso un dialogo costruttivo basato sulle regole".

Edoardo Turci