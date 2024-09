Adriatic Series Triathlon. Cesenatico resta in vetrina

Anche mentre l’estate si avvicina ai saluti, continuano i grandi eventi sportivi organizzati nel territorio di Cesenatico, dove anzi, con le temperature meno torride rispetto allo scorse settimane, ci sarà un clima più favorevole agli atleti, a partire da quelli che si cimenteranno nelle gare più impegnative, come per esempio l’Adriatic Series Triathlon, appuntamento riservato agli atleti professionisti e dilettanti in programma domani e domenica 1 settembre.

Il triathlon olimpico è un evento ormai consolidato per tutti gli appassionati di questa disciplina: nel corso della due giorni ormai alle porte, per di più in riviera ci sarà spazio anche per competere su distanze più corte, ideali per tutti gli sportivi.

Servirà ovviamente garantire la sicurezza di tutti gli sportivi che si cimenteranno a nuoto, in bici e a piedi, solcando le acque dell’Adriatico per poi trasferirsi lungo le strade della riviera.

A tal proposito il Comune ha predisposto una serie di modifiche alla sosta e alla viabilità nelle aree interessate dalla manifestazione, a partire per esempio dai Giardini al Mare, piazza Costa, viale Roma, via Saffi e viale Carducci, tanto per citare le arterie maggiormente frequentate.

In tutte le strade coinvolte sarà collocata una cartellonistica dedicata.