Affitti e parcheggi a... colazione

Gli imprenditori di Gatteo e Gatteo a Mare hanno incontrato il sindaco Roberto Pari ed i funzionari di Confesercenti, in un appuntamento organizzato da Confesercenti Ravenna-Cesena nell’ambito del ciclo di incontri "A colazione con il sindaco". Nella sala della Caffetteria Ciappini in piazza Della Libertà, sono intervenute la presidente Monica Ciarapica di Confesercenti Ravenna-Cesena, la presidente di Confesercenti Cesenatico-Gatteo a Mare Lorena Della Motta (commerciante), Luciano Abbondanza (titolare della storica Macelleria Bastoni), l’albergatore Emanuele Centonze, i commercianti Daniele Bernardini Daniele e Fabrizio Candoli, i direttori Graziano Gozi della sede comprensoriale e Barbara Pesaresi di Confesercenti Cesenatico e sedi a mare. Si è parlato soprattutto di questioni legate al commercio ed alla stagione turistica.

Ha aperto il confronto Luciano Abbondanza portando all’attenzione le difficoltà che stanno attraversando le imprese del commercio sempre più messe alle strette dalle attività on-line, considerate una concorrenza sleale ai danni di tutto il commercio ed in modo particolare a quello di vicinato. Confesercenti chiede di aprire un fronte comune dove associazioni e amministrazioni locali possano giungere insieme, con un’unica voce, alle forze di governo. Il sindaco Pari ha messo in evidenza come l’amministrazione comunale abbia già iniziato un percorso, aperto un tavolo di confronto, sul tema affitti. Se il problema è molto sentito sulla zona mare, sull’entroterra è ancora più forte. Pari ha evidenziato come sia in corso una concertazione sul tema affitti che coinvolge tanto il commerciale quanto il produttivo, che prevede sgravi e contributi a chi si attiva in tal senso. Riguardo i dati del turismo, per la stagione 2024 sono stati positivi, merito dell’impegno dei privati, quanto di una politica attenta ed al grande lavoro del Gatteo Mare Summer Village. Sul fronte del tema parcheggi e circolazione, Pari ha sottolineato che il comune di Gatteo sta acquisendo un’area da destinare a parcheggio pullman, a cui farà seguito un servizio navetta per i collegamenti alle attività. I progetti di riqualificazione urbana proseguono in parallelo con i cantieri preventivati grazie a risorse pubbliche comunali e regionali, il proseguo dei "corridoi verdi" ed il completamento dei giardini Don Gaunella.

Durante l’incontro si è parlato anche di abusivismo e di quanto sia importante fare fronte comune contro la concorrenza sleale. Infine su viale Delle Nazioni si è riacceso il tema del decoro urbano e della difficoltà di fruizione della strada, un altro problema molto sentito e per il quale gli operatori economici chiedono un nuovo progetto.

Giacomo Mascellani