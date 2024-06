Ai seggi al rallentatore. In città affluenza al 18,5%

Era atteso un calo dei votanti e il dato è stato confermato ieri sera, al primo rilevamento dell’affluenza a seggi chiusi. Il 18,52% nelle 98 sezioni cesenati, dato delle Europee, contro il 24,20 della precedente tornata (18,19% dato delle Comunali). Andamento simile negli altri comuni al voto: Borghi 19,30%; Bagno 23,33%; Cesenatico 12,90%; Gambettola 20,80%; Gatteo 11,11%; Longiano 12,63%; Montiano 17,37%; Mercato 20,09%; Roncofreddo 20,13; Sarsina 13,17%, San Mauro P. 19,38%; Savignano 19,18%; Sogliano 11%; Verghereto 12,24%. Il dato provinciale si ferma al 19% contro il precedente 23%. Alle ultime elezioni politiche, quelle del 2022, l’affluenza definitiva nel comune di Cesena (collegio per la Camera dei deputati) raggiunse il 74%, cioè 55.071 votanti sui 74.424 aventi diritto al voto. Alle elezioni amministrative del 2019 l’affluenza si era fermata al 70,45% (55.301 votanti su 78.493 iscritti alle liste elettorali) al primo turno, al ballottaggio l’affluenza era però calata al 56,18%

Giornata movimentata ai seggi per la pretesa dell’ex consigliere del Movimento 5 Stelle Giorgio Gustavo Rosso di fr verbalizzare al presidente le ragioni del suo rifiuto di ritirare la scheda per l’Europee.

Si vota anche oggi dalle 7 del mattino fino alle 23. Alla chiusura dei seggi si procederà con lo spoglio delle schede delle elezioni europee. Per il conteggio dei voti delle elezioni comunali si partirà invece domani alle 14.

Anche in questa occasione, come proposto in occasione dei precedenti appuntamenti elettorali, per consentire di seguire in tempo reale l’andamento delle elezioni, sarà predisposto uno schermo nella sala del Consiglio comunale: a partire dalle 22 di stasera e fino alla conclusione delle operazioni. Si riprenderà poi nel pomeriggio di lunedì alle ore 14 in occasione dello spoglio delle amministrative. Info https://www.comune.cesena.fc.it/novita/elezioni-europee-e-amministrative-2024/.