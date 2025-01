"Aiutateci o finiremo in mezzo a una strada"

Eledion è disperato perchè lui, sua moglie e i tre figli di 13, 7 e 5 anni, il 13 gennaio dovranno lasciare la casa in cui vivono in affitto. Il contratto era già scaduto il 30 settembre ed era stato prolungato. Ma ora la casa dove abita ora serve ai proprietari. Lui è Eledion Miraka, 35 anni, albanese, a Savignano sul Rubicone dal 2012.

È così difficile trovare una casa? "Da mesi sto chiedendo a tutti una casa in affitto. Non abbiamo problemi per pagare in quanto io e mia moglie lavoriamo: la stiamo disperatamente cercando da Cesena a Rimini e nei vari Comuni della Valle del Rubicone".

Come farà se nessuno le darà una casa in affitto? "Riesco a dare anche mesi di anticipo di affitto e spero che qualcuno apra una delle centinaia di case vuote. C’è anche il problema che se non troviamo casa si interrompono anche il lavoro mio e di mia moglie e pure il permesso di soggiorno, in quanto ci vuole anche una casa dove abitare".

Ha parlato in Comune a Savignano sul Rubicone? "Ho l’appuntamento l’8 gennaio e spero che loro riescano ad aiutarmi".

Con lei e la sua famiglia abita anche sua sorella? "Sì, lei e sua figlia di 4 anni. Il 13 gennaio saremo in sette in mezzo alla strada".

Cosa le rispondono quando va a chiedere case in affitto a persone o agenzie? "Quando sanno che siamo in sette, con quattro bambini, rispondono che hanno solo monolocali o bilocali che non sono adatti a noi. Ho provato anche a dire che siamo io mia moglie e i nostri tre figli, ma quando sentono che ci sono dei bambini si rifiutano e non ci danno speranze".

Cosa chiede ai proprietari di case sfitte? "Che si mettano una mano sul cuore e che non abbiano paura che non paghi l’affitto, perchè fortunatamente lavorando in due possiamo pagarlo e poi se l’appartamento è adatto con noi continua stare mia sorella che pure lei lavora. Quindi il problema non sono i soldi anche di anticipo di alcuni mesi, avendo io il contatto di lavoro a tempo indeterminato. Ho bisogno di una casa che non sia un monolocale o bilocale in quanto non possiamo mangiare e dormire in sette in una o due stanze".

Perchè secondo lei è così difficile trovare una casa? "Probabilmente perchè c’è gente che non ha pagato l’affitto e chi deve affittare una casa ha paura che succeda altrettanto. Ma questo non è il mio caso. E l’appello che lancio è uno solo: datemi un appartamento o una casa e non abbiate paura per l’affitto. Per contattarmi 348-9292013".