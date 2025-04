Al Carnevale di Gambettola trionfa ’Il paese dei balocchi’

Ha vinto il primo premio del Carnevale di Gambettola il carro mascherato "Il Paese dei Balocchi, con Pinocchio e il Grillo Parlante" (punti 1986) realizzato dal Gruppo I Giovani Tonici. 2^ classificato "Merlino e il potere del drago" (1933) del Gruppo Amici della Scuola. 3^ "Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato" (1706) Asd Bar Malatesta. 4^ "La bella e la bestia" (1246) Gruppo La Fenice. 5^ "Non ce n’è per Nettuno" Gruppo I Maranèl di Forlì.

Fra i carri mascherati di seconda categoria il vincitore è stato Il magico Mondo Disney, 2^ Ghostbusters, 3^ Looney Tunes. I premi speciali Capeti e Barilli sono stati assegnati a Willy Wonka e a Canali Maicol dei Maramel. A votare è stato il pubblico pagante di entrambe le sfilate: Lunedì di Pasqua e domenica sera, ciascun spettatore poteva esprimere la propria preferenza con il nome di un carro sul retro del biglietto d’ingresso. Inoltre c’era anche una giuria tecnica e le due votazioni sono state sommate.

Si chiude così, con un successo, la 139esima edizione del Carnevale di Gambettola e a conti fatti il rinvio da sabato a domenica per i funerali del Papa ha inciso poco sul numero degli spettatori paganti, infatti domenica sera dal Cesenate e dai paesi del Rubicone sono affluite migliaia di persone, soprattutto giovani attratti dalla festa popolare in strada e in notturna, con i carri mascherati, il getto di caramelle e palloni e la musica a tutto volume. E’ stata una gran festa che andata avanti fino a mezzanotte, interrotta soltanto dallo scandire dal palco dei risultati delle votazioni, i giovani con la testa in su in trepidante silenzio e poi il boato, le urla e i salti di gioia dei vincitori.

A condurre Fausto Peppe di Radio Bruno e Beatrice Balzani attrice. Ospiti i rappresentanti dell’associazione europea carnevali Neg (Narrischen Europaischen Gemeinschaft). Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Pienamente soddisfatti gli organizzatori di Gambettola Eventi con in testa il presidente Davide Ricci e a fianco il sindaco Eugenio Battistini.

Vincenzo D’Altri