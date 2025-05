Al Circolino scende in campo il pickleball

C’è un luogo di Cesenatico che sta tornando ai fasti di un tempo, ma puntando tutto sull’innovazione. A dirlo pare una contraddizione, ma il progetto di riqualificazione del circolo tennis Circolino di viale Cesare Abba, ha avuto l’effetto di riportare nell’impianto sportivo l’entusiasmo ed il piacere di ritrovarsi di molti cesenaticensi. Incastonato nel quartiere di Boschetto, la zona verde del centro di Cesenatico affacciata sul mare, nelle ultime settimane il Circolino è diventato un punto di riferimento per molti appassionati di tennis e per coloro che desiderano semplicemente trascorrere delle ore piacevoli all’aria aperta. In questi giorni si stanno ultimando i lavori per la riqualificazione. Sui sei campi iniziali in terra rossa, quattro mantengono la forma "tradizionale", mentre nei due campi affacciati su via Venezia, sono stati ricavati due nuovi campi da padel, un campo da tennis singolo in terra rossa e un campo da pickleball che sarà inaugurato oggi alle 17. Quest’ultimo è il primo impianto del genere costruito a Cesenatico e consente di soddisfare le necessità degli appassionati di questo innovativo gioco "similtennis" nato negli Usa nel 1965 e poi recentemente diffuso anche in Europa e in Italia. Si gioca su un rettangolo di circa 13 metri di lunghezza e 6 di larghezza, ed il pickleball è uno sport riconosciuto dalla Federazione Italiana Tennis e Padel da due anni e si sta rapidamente diffondendo in tutta Italia. La racchetta ha un piatto solido e la pallina, di plastica, è bucherellata per darle leggerezza e infatti pesa meno di 29 grammi. Si gioca in singolo o in doppio, la rete è alta 91 centimetri. Il campo, preparato con resine speciali, è colorato con parti blu e azzurre.

"Si è già sparsa la voce che abbiamo realizzato un campo da pickleball – dice il maestro Lorenzo Tavani – e ci stanno arrivando prenotazioni dal nostro territorio ma anche da Bologna, Modena e Reggio Emilia". Il Circolino, la cui realizzazione risale agli anni ’60, ritorna ad essere protagonista, sia per i tennisti più talentuosi, sia per i principianti ed anche per i giovani, come lo testimoniano i 600 studenti delle medie e delle superiori che proprio in questa stagione fanno lezioni con i maestri del gruppo guidato da Lorenzo Tavani. Ciò che rende unico questo impianto sportivo è l’ambiente, tra file di platani che assicurano l’ombra nelle ore pomeridiane, un lungo filare di pini, acetoselle ai bordi delle siepi, viole, rose, margherite, piante grasse, un elegante ulivo e le piante di rosmarino selvatico, aloe, salvia e alloro che aggiungono colore e profumi. Ci sono persino una piccola vigna, una pianta del pepe, un vaso di bergamotto, fiori, asparagina ed una tettoia di glicine.

Giacomo Mascellani