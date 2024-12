Al Noi Lounge concerti tra folk e trip hop inglese

In riviera prosegue la rassegna di musica dal vivo organizzata al Noi Lounge Music Club, per la direzione artistica di Fabio Nobile. Questa sera, alle 22, sul palco si esibirà dal vivo il duo formato da Nicoletta Noè e Bonomo, per un appuntamento centrato sulla musica pop folk e degli anni Settanta. Nicoletta Noè, una della voci più interessanti del panorama indie alternative italiano, ha saputo sintetizzare nelle sue canzoni il dream pop, il folk della west coast e la saudade. La cantautrice polistrumentista, sarà accompagnata da Giuseppe Bonomo, produttore e chitarrista molto apprezzato per il suono del suo strumento e la musicalità raffinata. Oltre ai brani di Nicoletta Noè, verranno eseguite reinterpretazioni delle loro principali fonti di ispirazione, da Carol King a Elton John , da Tom Jobim ai Velvet Underground, da Marvin Gaye ai Beatles. L’ingresso costa 21 euro incluso un drink. Nella tradizione del club, per gli ospiti c’è anche la possibilità di cenare. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci. La rassegna proseguirà domani sera con i Tensor. La proposta è una miscela sonora che riprende le atmosfere anni Novanta del più classico trip hop inglese, ma contaminata dal sapore di salsedine adriatica. Tamburi veri e naturali che scandiscono il tempo come fossero groove ipnotici, mentre chitarre e clarinetti recitano melodie scritte e dedicate ai migliori compositori italiani di musica da film. I Tensor sono Marco "Benny" Pretolani al clarinetto, clarinetto basso, sax tenore e synthesizer; Matteo Castagnoli chitarra, synthesizer e drum programming; Fabio Nobile alla batteria, percussioni e synthesizer. L’ingresso costa 21 euro, sempre drink incluso.

Giacomo Mascellani