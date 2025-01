Al Noi Lounge doppio concerto tra grande jazz e musica folk

Prosegue la rassegna di musica dal vivo organizzata al Noi Lounge Music Club, per la direzione artistica di Fabio Nobile. Domani sera, alle 22, si terrà un concerto all’insegna del grande jazz, con protagonista Jazz Inc & Karima, per una data molto attesa del tour invernale che vede sotto i riflettori la cantante Karima (nella foto), Alessandro Fariselli al sax tenore, Alessandro Altarocca al pianoforte, Paolo Ghetti al contrabbasso lo stesso Fabio Nobile alla batteria. L’ingresso costa 35 euro incluso un drink. Nella tradizione del club, per gli ospiti c’è anche la possibilità di cenare. Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci di Cesenatico.

Sabato sera, sempre a partire dalle 22, si cambia decisamente genere, con il quartetto composto da John Calzolari, Mirko Guerra chitarra solista e accompagnamento, Stefano Capucci alla chitarra folk e alla chitarra elettrica, e Mirko Serafini alle percussioni. È un appuntamento centrato sulla buona musica, pensato con tanta energia. L’ingresso costa 21 euro incluso un drink.

Giacomo Mascellani