Al via ’Azzurro come il Pesce’ tra cozze e fritti

di Giacomo Mascellani

A Cesenatico domani apre i battenti ’Azzurro come il Pesce’, la grande kermesse di primavera dedicata alle specie ittiche del Mare Adriatico. Per cinque giorni consecutivi, dalla cena di domani alla cena di martedì 25 aprile, al porto canale e in centro storico saranno aperti gli stand dove le cucine sforneranno i piatti delle ricette marinare. Quest’anno le proposte culinarie della festa si concentreranno sulla Cozza.

C’è ovviamente molto interesse sulle prelibatezze che saranno proposte e i prezzi dei piatti, che vanno da 6,5 a 15 euro.

In viale Anita Garibaldi gli chef di Arice Confesercenti prepareranno con l’Osteria da ’Beppe’ il risotto alla marinara a 10 euro, passatelli asciutti al ragù di pesce (10), bis di risotto e passatelli (12), tagliolino allo scoglio con cozze (10); e con il ristorante ’Punta Nord’ le alici marinate su crostone a 8 euro, il gran fritto del mare e dell’orto (12), le mazzancolle in salsa rosa (10), e le seppie con piselli a 12 euro.

Arte Confcommercio propone alici marinate con misticanza e piadina a 9 euro, catalana di sgombro dell’Adriatico (9), Cozze di Romagna ’alla tarantina’ (9), risotto alla marinara (10), strozzapreti alle vongole e mazzancolle (10), lasagna di pesce (10), sardoncini scottadito al forno (11), e il gran fritto reale dell’Adriatico 8 euro al cartoccio e a 12 euro al piatto.

La motonave New Ghibli, ormeggiata lungo il porto canale all’altezza di piazza Ciceruacchio, accoglierà a bordo gli ospiti offrendo cozze alla marinara a 8 euro, sardoncini marinati (8), il risotto alla marinara della New Ghibli (10), gran fritto misto dell’Adriatico con verdure a 10 euro al piatto e in cassetta a 15 euro.

In piazza delle Erbe il consorzio Cogemo dei pescatori di vongole, proporrà due antipasti da leccarsi i baffi: vongole alla marinara e vongole in guazzetto, proposti entrambi a 5 euro, direttamente dalle mani di chi le vongole le pesca.

In piazza Pisacane, all’ombra della statua di Giuseppe Garibaldi, Arice Confesercenti proporrà i Dolci della Festa.

Nella zona del Mercato Ittico, sull’asta di Ponente del porto canale, lo stand dell’associazione ’Tra il Cielo e il Mare’ cucinerà cozze alla marinara a 9 euro, vongole in guazzetto (9), filetti di sarda impanati (9), risotto del pescatore (10), maccheroncini allo scoglio (10), monfettini alla seppia in brodo di pesce (10), fritto di paranza con zucchine (10), cotoletta di merluzzo con olive e patate (10), e la grigliata dell’Adriatico a 12 euro.

In viale Leonardo da Vinci si potranno assaggiare i piatti della Tavola dei Pescatori, preparati dai marinai della Cooperativa Armatori di Cesenatico.

Nel cortile del Museo della Marineria sarà invece allestito lo stand dei volontari Amici della Ccils, che propone crostini con alici marinate a 7 euro, cozze in guazzetto (6,5), risotto alla marinara (9), maccheroncini alle canocchie (8,5), monfettini alle seppie (8), e il gran fritto misto di paranza a 9 euro.

A far da cornice alle degustazioni, lungo il porto canale, in via Mazzini, via Saffi, piazza Ciceruacchio, via Anita Garibaldi e viale Porto, da sabato 22 a martedì 25 aprile dalle 9 alle 23, verrà organizzato un grande mercato ambulante. ’Azzurro come il Pesce’ è organizzato dal Comune di Cesenatico in collaborazione con Confesercenti e Confcommercio.