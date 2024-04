Al Victor omaggio di Guiducci a Dario Fo

Si chiude con un omaggio a Dario Fo la rassegna “Teatro Fuoricittà”, promossa dal Teatro delle Lune con il cine teatro Victor. Nell’ultimo appuntamento, in programma stasera alle 21,15, Alberto Guiducci presenta “Lo Fo…Io”, dedicato al grande attore e drammaturgo, premio Nobel per la Letteratura nel 1997. Lo spettacolo si ispira, in particolare, a “Mistero Buffo”, titolo emblematico della produzione di Fo e Guiducci lo affronta dopo un approfondito studio sui testi, la mimica, i ritmi di recitazione. Costo del biglietto 10 euro. Per informazioni e prenotazioni si possono chiamare i numeri 375 6700022 e 339 2427674.