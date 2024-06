Alberghiero, riapre il ristorante didattico dello Ial

Oggi a Cesenatico riapre il Ristorante didattico della Scuola alberghiera e della ristorazione gestito dallo Ial dell’Emilia-Romagna. Il locale, situato al pian terreno dell’edificio sul lungomare viale Carducci, è gestito dai docenti e dagli stessi allievi della scuola. Si potranno gustare un menu alla carta a base di ricette marinare, alcuni piatti di carne, un menu degustazione e alcuni piatti del giorno. L’orario di apertura è dal martedì alla domenica dalle 12,30 alle 14, con giorno di chiusura il lunedì. Il ristorante didattico, aperto ormai da quattro anni esclusivamente nel periodo estivo, consente agli ospiti di vivere la reale esperienza della simulazione didattica della scuola, poiché in cucina ed in sala sono all’opera gli allievi stessi, guidati come in una lezione, da un docente chef di cucina ed un insegnante maitre di sala. Il Ristorante didattico della Scuola Ial di Cesenatico è una struttura aperta al pubblico, che propone anche dei pranzi su prenotazione. L’attività del punto di ristoro è realmente formativa per i giovani allievi e viene condivisa e vissuta come strumento di crescita al di là del risultato. Gli allievi forniscono una dettagliata illustrazione del menu, dei prodotti che lo compongono e delle tecniche di preparazione dei piatti che saranno degustati, informando anche degli eventuali allergeni contenuti. Il ristorante è dotato di circa una ventina di tavoli e consente di pranzare all’aperto. g.m.