Alice chiude la stagione del Comunale

Ultimo appuntamento della stagione del teatro Comunale di Gambettola: oggi alle 17, in scena la compagnia riccionese Fratelli di Taglia, con una delle fiabe classiche per eccellenza, Alice, dedicata al pubblico delle famiglie. Un tripudio di colori e magia, un inno alla vita e alla fantasia, grazie ai quali bambini e adulti si troveranno a condividere gli stessi sentimenti: stupore, amore, felicità e alla fine dello spettacolo il cuore sarà colmo di gioia. Al termine dello spettacolo il pubblico è invitato alla Stazione degli Artisti per l’inaugurazione della mostra “Tra i fili di un’eredità. La collezione di burattini dei Salici-Stignani”.