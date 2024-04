Alla ’Caccia al Timbro Azzurro’ buoni sconto per la Festa del Pesce

In occasione dell’edizione 2024 di Azzurro come il Pesce, una delle novità è la "Caccia al Timbro Azzurro", con la possibilità di andare alla scoperta di attrazioni ludiche e culturali nei luoghi più nascosti di Cesenatico. Per partecipare si deve ritirare la tessera Timbro Azzurro presso il punto informativo Iat all’inizio di corso Garibaldi sul porto canale, aperto in questi giorni dalle 10 alle 18. Si deve completare la tessera con i tre timbri richiesti e si deve ritornare al punto informativo per vincere gadget, ingressi gratuiti al museo della marineria e sconti gastronomici presso i punti di ristoro della festa. Il primo è il "Percorso Bike" e "Un giorno da bagnino", da svolgere in via Fiorentini, dove lo staff appone due timbri azzurri. Il terzo percorso è al Museo dei Pescatori "Centro Studi Calisesi" in via Squero nella zona del centro a ridosso del porto, dove anche qui il personale concede il timbro di partecipazione. Con la tessera i partecipanti vanno al punto informativo Iat, dove il personale consegna a tutti un simpatico gadget per i più piccoli, un ingresso gratuito per tutta la famiglia al Museo della Marineria ed un buono sconto del valore di 5 euro su una spesa minima di 25 euro da utilizzare presso i punti di ristoro della festa dove vengono serviti i piatti marinari. La "Caccia al Timbro Azzurro" è dunque un modo per trascorrere momenti piacevoli a Cesenatico, avere delle opportunità e conoscere meglio il pesce ed i pescatori. La partecipazione all’iniziativa è gratuita e aperta a tutti. g.m.