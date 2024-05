Alla Rocca eventi dall’alba al tramonto

Sarà una stagione estiva lunga e variegata per la Rocca Malatestiana. Oltre venti appuntamenti annunciati finora, che spaziano tra musica, teatro e incontri d’autore. Tra gli ospiti più attesi, Federico Buffa, Francesco Carofiglio, Massimo Recalcati, i Nobraino e Gio Evan. "Quest’anno – racconta il direttore dell’associazione Jazzlife Luca Di Luzio – per valorizzare la splendida cornice della terrazza della Rocca, ai concerti all’alba affiancheremo anche degli spettacoli al tramonto. La Rocca deve essere di tutti, il nostro obiettivo è portare in scena interessi diversi". A proposito di autori, Francesco Carofiglio il 25 giugno presenterà il libro ‘La stagione bella’ in collaborazione con la libreria Mondadori di Cesena. Il 3 luglio, invece, lo psicoanalista Massimo Recalcati parlerà d’amore in ‘La vita amorosa’. Il 23 luglio al centro le riflessioni storiche del medievalista Franco Cardini, mentre il 25 luglio il giornalista sportivo Federico Buffa racconterà le gesta della mitica nazionale campione del mondo nel 1982. Tornano anche i grandi concerti serali. Il 16 giugno gli Statuto festeggiano quarant’anni del loro sound incatalogabile, mentre grazie alla collaborazione con Romagna concerti alla Rocca arriveranno diversi grandi artisti. Il 20 luglio toccherà ai Nobraino, mentre il 2 e il 30 agosto saranno di scena Mellow Mood e Gio Evan. Spazio anche per le cover band della storica rassegna Mica Poco, che da fine giugno incendieranno il palco della Rocca. Ci sarà, inoltre, un contest legato alle band under 25, e degli incontri di divulgazione musicale orientati ai giovani. Per gli amanti del jazz verranno annunciati diversi appuntamenti, che per ora prevedono l’omaggio a Lucio Dalla di Javier Girotto, Peppe Servillo e Natalio Mangalavite, senza dimenticare il ritorno delle Jam session dal 10 giugno. Anche la danza avrà la sua serata: il 24 luglio il laboratorio di danza e teatro Heidi Pasini porterà sul palco un galà a cui parteciperanno diversi ballerini di fama internazionale. La Rocca ospiterà, inoltre, la serata finale del festival di Clarinettomania. Salute e benessere al femminile saranno protagoniste del primo evento di fitness e nutrizione della Rocca, in collaborazione con la palestra Perfect sabato primo giugno. Non mancheranno le collaborazioni con altri importanti eventi della città come la Stracesena, che domani terminerà la sua corsa proprio alla Rocca, o la ‘Giostra all’incontro’ che nel weekend del 14-15 settembre svolgerà alcune attività per i bambini nella corte della fortezza. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di roccacesena.it, dove, oltre ai vari eventi in aggiornamento, verranno pubblicati tutti i concerti all’alba e al tramonto.