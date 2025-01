Alto Savio terra di lunga vita. Sette i centenari residenti

Alto Savio terra intinta nell’elisir di lunga vita? Con l’inizio del nuovo anno, questa la fotografia del "secolo", o meglio delle nonnine e dei nonnini secolari. Attualmente nel territorio di Bagno di Romagna sono residenti 5 centenari, 3 donne e 2 uomini, e in quello di Verghereto 2, entrambe donne. In Italia vi sono quasi 22.600 centenari su circa 59.000.000 abitanti, un centenario ogni 2.600 persone. Pertanto a Bagno (quasi 5.600 abitanti) la statistica ne dovrebbe assegnare 2, a Verghereto (quasi 1.800 abitanti) fors’anche nemmeno uno. Bagno, che, come detto, ne registra 5, ha quindi una persona centenaria ogni 1.100 residenti circa. E ciò senza tenere conto che una nonnina di 102 anni, compiuti nel 2024, si è trasferita da non molto da Bagno a Rimini dai suoi familiari. Nella sua famiglia d’origine, quella nonnina fa altresì da battistrada centenaria, in quanto nell’aprile di anno scorso ha compiuto 100 anni anche sua sorella residente in territorio di Bagno. Due traguardi centenari, per due sorelle, che gli uffici anagrafe del Bel Paese non registrano di certo di frequente. Inoltre, un’altra nonna di Bagno, classe 1922, trasferitasi da giovane a Firenze, festeggerà 103 anni in febbraio. Il territorio di Verghereto, con quasi 1.800 abitanti, per la statistica potrebbe anche non registrare alcun centenario. Invece ha due nonnine con età secolare. Una ha compiuto 100 anni nel 2023, pertanto quella signora va verso i 102, e un’altra ha raggiunto il secolo anno scorso. A Verghereto vi è quindi una centenaria ogni 900 abitanti circa. L’elisir di lunga vita che sia nell’aria pura dei boschi e delle foreste di quei due verdissimi territori?

Gilberto Mosconi