Altrove Teatro al via oggi. Spettacolo a Nuvoleto

L’estate 2024 di Altrove Teatro di Cesena inizia oggi, sabato 22 giugno, con uno spettacolo in una piccolissima località nel territorio comunale di Mercato Saraceno. Nel pomeriggio, alle 18, questa insolita compagnia teatrale animerà la frazione di Nuvoleto, situata poco distante da Linaro. Il progetto Altrove, ideato e curato da Enrico Gentili dell’associazione cesenate Theatro, in questi ultimi sette anni ha portato decine di spettacoli in luoghi insoliti e suggestivi dell’entroterra romagnolo. Come sempre, lo spettacolo sarà gratuito, ma è sempre consigliata la prenotazione, soprattutto per il rinfresco che seguirà alla fine dello spettacolo.

Dice Enrico Gentili: "A Nuvoleto vivono una decina di abitanti, praticamente dimezzati dopo l’alluvione del maggio 2023. La località, a 400 metri di quota, è affacciata sulla vallata del Borello, tra Linaro di Mercato Saraceno e Ranchio di Sàrsina, da lì si gode un panorama davvero magnifico. Il suo nome potrebbe derivare da un romantico riferimento alle nuvole, ma sembra più probabile un collegamento al nobile cesenate Novello Malatesta, che in quella zona pare avesse un possedimento. Subito dopo l’alluvione siamo venuti in contatto con la comunità di Nuvoleto – prosegue Gentili – che ha organizzato un comitato di abitanti chiamato appunto ’Una strada per Nuvoleto’, per ripristinare la strada che era crollata in vari punti, lasciandoli completamente isolati. Alle 16, prima dello spettacolo, alcuni abitanti di Nuvoleto guideranno i partecipanti in una camminata. Dopo lo spettacolo ci sarà una piccola asta con i libri di ’Parole dal Fango’, salvati durante l’alluvione di anno scorso".

gi. mo.