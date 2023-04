Amadori, prove di pace in tribunale Il giudice tenta la conciliazione

Come avevamo annunciato, ieri è iniziata la causa davanti al Tribunale delle imprese che vede contrapposti i quattro figli di Francesco Amadori: da una parte Patrizia e Loretta, che hanno avviato la causa, dall’altra Flavio e Denis, al vertice dell’azienda che in serata ha diffuso questo comunicato: "Nell’ambito del contenzioso societario apertosi tra gli azionisti di riferimento della Amadori Spa, oggi, innanzi al Tribunale civile di Bologna, si è svolto un tentativo di conciliazione volto a definire la controversia. Il Giudice, sentite le posizioni delle parti in un clima collaborativo tra le stesse, ha formulato alcune proposte, rinviando la causa al prossimo 15 giugno, termine entro il quale le medesime parti potranno eventualmente giungere a una soluzione condivisa nel rispetto delle reciproche posizioni".