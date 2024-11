Amira svela i segreti della danza del ventre

Il teatro Petrella di Longiano apre le porte a Corpo di donna, workshop tematico di danza del ventre condotto da Claudia Turroni in arte Amira. L’appuntamento di domani è inserito nella rassegna Ringrazia che sono una signora, progetto da quest’anno in collaborazione con lo sportello antiviolenza Alba di Savignano sul Rubicone. Il laboratorio di Amira è aperto a tutte le donne di tutte le età, fisicità e grado di esperienza. Un invito a esprimersi con il proprio corpo, a rompere l’immaginario legato ad un ideale di bellezza fatto di perfezione e inestetismi. Il laboratorio si terrà dalle 11 alle 17.30 con una pausa tra sessione del mattino e pomeridiana. Sarà un viaggio alla riscoperta della pura istintività verso il risveglio di un’energia creativa in sintonia con l’archetipo femminile. Un invito a oltrepassare lo specchio dell’immagine riflessa per riappropriarsi della bellezza di vivere in un corpo di donna. solida formazione conseguita con insegnanti e figure di livello internazionale, tra cui Sabuha Shannaz, Yasmin Nammu, Zaza Assan e Sonia Ochia, nel 2011 fonda l’Accademia di Danza del Ventre Amira Danza a Cesena, nell’ambito della quale inizia ad approfondire le connessioni tra movimento, espressività e narrazione simbolica che diverranno la cifra del suo metodo di insegnamento e di tutte le sue produzioni artistiche.

Il prossimo appuntamento di Ringrazia che sono una signora sarà venerdì 29 novembre con la cantautrice Erica Mou, poliedrica artista che ha scelto il Petrella come prima tappa del tour per presentare il nuovo album Cerchi. Info e iscrizioni a info@ilteatropetrella.it. Quota di partecipazione 30 euro.