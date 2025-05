Affitti, contributi per 133 famiglie. In lista sono 348

È consultabile online, sul sito dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, la graduatoria definitiva delle domande candidate al bando regionale per l’affitto 2024 ammesse a finanziamento. La Regione Emilia-Romagna ha stanziato dieci milioni di euro da destinare ai Comuni del territorio, di cui 191.960,00 euro all’Unione Valle del Savio di cui fanno parte i Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto.

"Il contributo – spiega l’assessora al welfare Carmelina Labruzzo (nella foto)– è rivolto ai cittadini che hanno bisogno di un sostegno economico per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato, in possesso dei requisiti riportati nell’avviso pubblico. Sono 348 le domande accolte. I fondi consentono tuttavia di erogare i contributi fino alla posizione 133. In caso di stanziamento di ulteriori fondi si provvederà a scorrere la graduatoria".