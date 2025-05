Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini: Successo a San Carlo di Cesena con oltre 1.500 spettatori

Passano gli anni, i kart diventano sempre più veloci, ma il sapore della festa è lo stesso. Più di 1.500 persone hanno assistito alla prima prova del Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini (Area Nord) a San Carlo di Cesena. È una tradizione che affonda le sue radici negli anni Ottanta del secolo scorso e ha trovato nuova linfa nella passione e nella forza organizzativa della Polisportiva San Carlo e nella capacità della siciliana Pks Motorsport che ha riattivato i circuiti cittadini col patrocinio dell’Aci. In pista con i loro kart sono scesi una settantina di piloti provenienti da diverse regioni dell’Italia centro-settentrionale. Tra i concorrenti anche due inglesi e uno statunitense.

Le prove sono iniziate al mattino, prima quelle libere e poi quelle cronometrate; poi le prefinali e le finali. Alla fine ci sono state le premiazioni con coppe, trofei e tanti applausi per tutti, ma soprattutto per i vincitori locali: Kevin Collini di San Vittore ed Enrico Ottaviani del Ponte Giorgi Team di Gualdo. Per il pilota di casa Gianni Zani c’è stato solo un piazzamento a causa di un danneggiamento.

Con tanto calore è stato accolto Giacomo Pedrini che sta cercando di percorrere la strada verso la gloria che prima di lui hanno percorso tanti piloti partiti dal kart è arrivati alla fama della Formula 1, tra i quali Michael Schumacher: a 16 anni è già passato con successo alle auto sportive, ha vinto una gara nel circuito francese Paul Ricard nel Lamborghini Trofeo Super Europa. Applausi per il campione del mondo Massimiliano Orsini, ravennate, sceso in pista per un’esibizione con il kart di Maurizio Zani.

Per tutta la giornata, anzi dalla serata di sabato, ha funzionato a pieno regime lo stand gastronomico che ha esaurito le scorte poco dopo la fine delle premiazioni, anche perché, oltre alla buona riuscita della giornata dei kart, c’era da festeggiare la salvezza della squadra di calcio in Seconda Categoria.

Grazie al contributo di numerosi sponsor che hanno coperto i costi della giornata, l’intero incasso degli ingressi a pagamento sarà devoluto in beneficenza. La consegna durante la festa dello sport con il torneo di calcio fra i rioni di San Carlo. I vincitori delle singole categorie: 100 cc storici Andrea Rubellini; 125 KZN Over Stefano Fumanti; 125 KZN Under Alex Lama; KZN Over 50 Simone Simonti; 125 monomarcia Kevin Collini; 125 KZ2 Gabriele Nepa; 125 MKC Reno Giacomo Bigotto; 125 KZ2 Master Enrico Ottaviani; 125 KZN Rookie Fabrizio Morotti; Mini Gr.3 Loris Accomasso.

Paolo Morelli