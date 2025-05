Beach Volley University trionfa alle Aibvc Club Series Finals di Cesenatico

La RBT di Roma si conferma al primo posto tra le società, mentre la BVU di Cesenatico conquista la serie A maschile e femminile. E’ questo il verdetto dell’edizione 2025 delle Aibvc Club Series Finals. Quello visto sui campi della Beach Arena di Cesenatico è stato un autentico spettacolo, con 1.700 atleti coinvolti, 59 società e ben 282 squadre partecipanti. La Beach Volley University di Thomas Casali, vincendo la serie A maschile e femminile, centra una doppietta storica. Quando è venuta l’idea di portare a Cesenatico le finali nazionali dei club di beach volley che durante la stagione invernale giocano nei campi al coperto, si diceva che questo avrebbe fatto crescere il beach volley sul nostro territorio perchè le ragazze e i ragazzi avrebbero affrontato i migliori beachers d’Italia.

La doppia vittoria nella categoria della serie A, conferma la bontà di un progetto che ha portato sull’Olimpo il beach volley di Cesenatico. Nella categoria maschile la realtà targata Almasteel ha battuto in finale per 3-1 la forte GZ Mutina Ingegneria Emiliana di Modena; al terzo posto la Real Beach di Padova. Sono retrocesse BVS Ancona, FVG Beach Club di Udine e Active Beach di Bologna. Nella categoria femminile la BVU ha avuto la meglio per 3-0 sull’Urban Beach Netsin di Roma, terzo posto per Active Beach. Sono retrocesse BLVS di Milano, Powerbeach di Ravenna e GTA di Milano. I campioni della BVU per il maschile sono Marco Caminati, Julio Cesar Do Nascimento, Marco Fussi, Giacomo Spadoni e Diego Fallace, con gli allenatori Gianluca Casadei e Fabio Casali; nel femminile le campionesse sono Nicol Bertozzi, Bianca Mazzotti, Eleonora Sestini, Erika Ditta, Alessia Zaniboni e Giada Benazzi, con gli allenatori Thomas Casali e Alessandro Lucchi.

In serie B maschile sono state promosse nella massina categoria Point Beach Prodeco Pharma di Mussolente, Noway Venice di Rovigo, BVI Conad City Falconara. Nel femminile promozioni per Bola Sport Blu di Pesaro, M& G Scuola Pallavolo, GZ Mutina. Nella serie B Elite maschile vittoria per IBeach di Roma, secondo posto per Real Beach. Nella serie B Elite femminile vince la RBT Buena Onda Focene, seconda BVB Elettrocanali di Bergamo. Avvincente anche la categoria di Eccellenza: nel maschile ha vinto la RBT Ideal Med che in un derby tutto romano ha sconfitto la BVA McDonald’s per 2-0, terzo posto per la BS Chiavari. Nell’Eccellenza femminile a conquistare il gradino più alto del podio è stata la BVA Cerba Herbalife che ha sconfitto in finale la Real Beach al golden set per 15-5. Terzo posto per RBT. Nell’Over 35 femminile il titolo è andato alla Born To Be Beachers di Torino che ha battuto 2-0 la BVU, terzo posto per RBT. Nell’Over 43 maschile vittoria per la BVI Mama Beach di Ancona, che in finale ha avuto la meglio su RBT, terza piazza per BVB Elettrocanali.

Nell’Over 50 maschile successo per la BVS di Ancona che nella gara per il titolo ha battuto la RBT per 2-0, terzo posto per la GTA. Nell’Over 40 femminile successo finale per la BLVS che ha sconfitto per 2-0 la RBT, terza la BVA. Nell’Amatoriale maschile il titolo è andato alla Santucci Sport di Campobasso che al golden set ha avuto la meglio sulla BVA, terza piazza per la RBT. Nell’amatoriale femminile successo per la Point Beach che al set di spareggio ha sconfitto la Magister Blu, terza IBeach. L’under 21 maschile parla ancora romano, con la BVA che in finale ha sconfitto l’IBeach, terzo posto per RBT. Nell’under 21 femminile successo per la BVU, che ha battuto nell’ultimo match la Paradise Beach, terza Active Beach.

Gianluca Casadei, presidente dell’Aibvc, premia il lavoro degli organizzatori: "Complimenti a tutta la task force che ha lavorato alla manifestazione. L’evento è stato straordinario, è migliorato in tutto con un sforzo organizzativo incredibile; grazie a nome di tutte le società e i tesserati Aibvc-Asi d’Italia".

Giacomo Mascellani