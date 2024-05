"Amo la mia terra e mi presento alle comunali"

Un nuovo impegno diretto per il Comune di Bagno di Romagna. quello di Alice Buonguerrieri, deputata, presidente di Fratelli d’Italia Forlì-Cesena e consigliere comunale uscente, che si candideràalle amministrative dell’8-9 giugno nella lista ’Andare Oltre’ per Olinto Bergamaschi sindaco.

La lista civica consolida così la sua squadra con una candidatura di esperienza, con una garantita conoscenza del territorio e delle dinamiche politiche e amministrative.

Domani alle 20,30 al Teatro Garibaldi di San Piero in Bagno, Olinto Bergamaschi presenterà la sua lista di candidati. A sostenerlo nella serata interverranno, oltre ai sindaci di Sarsina e Verghereto, anche tre deputati e un esponente del Governo di Giorgia Meloni. Saranno infatti presenti l’on. Alice Buonguerrieri di Fratelli d’Italia, l’on. Rosaria Tassinari di Forza Italia, l’On. Jacopo Morrone della Lega e il Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti On. Galeazzo Bignami.

"L’amore per la mia terra mi ha portata nuovamente a un impegno diretto per il Comune di Bagno di Romagna. Lavorare per il proprio territorio ripaga di ogni sacrificio: tutti noi siamo legati alla nostra montagna e dopo dieci anni della amministrazione ’Visione Comune’ vogliamo ’Andare Oltre’ – commenta Alice Buonguerrieri, ex candidata sindaco ed ex consigliere del comune di Bagno di Romagna – Il Comune di Bagno di Romagna ha bisogno di voltare pagina: le grandi potenzialità del territorio, della sua gente e delle sue imprese devono essere maggiormente valorizzate, è mancata una visione progettuale, di sviluppo complessivo del territorio che rischia di far arenare una comunità che potrebbe invece primeggiare".

"Mi candido – aggiunge l’on.Buonguerrieri – per portare un contributo concreto, ora che con il Governo Meloni le aree interne sono tornate in cima all’agenda politica possiamo fare grandi cose per Bagno di Romagna: infrastrutture, politiche sociali, valorizzazione turistica sono solo alcuni dei grandi temi su cui Bagno può giocare una partita da protagonista e con Olinto Bergamaschi sindaco siamo certi di poter migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini: siamo una squadra determinata a lavorare per il bene della nostra comunità".

"Anche l’Europa dovrebbe cambiare approccio verso la montagna – aggiunge Alice Buonguerrrieri – e con Stefano Cavedagna, il candidato di Fratelli d’Italia alle europee, possiamo avere a Bruxelles un rappresentante che conosce bene il nostro territorio e lì porterà le nostre istanze".