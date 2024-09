Anche Inzaghi punta sulle seconde linee

Oggi è Coppa Italia, sabato 5 ottobre, alle 15, sarà invece campionato: fra Pisa e Cesena, quindi, quello di oggi è solo il primo di due scontri ravvicinati. All’ Arena Garibaldi, oggi, è annunciato un pubblico numericamente poco significativo, in effetti la collocazione oraria in pieno pomeriggio di un giorno feriale non si presta a richiamare molti tifosi. È una occasione per conoscere meglio l’avversario anche se ovviamente Filippo Inzaghi e Michele Mignani sanno già praticamente tutto ciò che serve. I toscani in modo anche un pò inatteso guidano la classifica del campionato di B, sono ancora imbattuti grazie alle quattro vittorie e due pareggi finora conquistati. Il Pisa possiede anche il migliore attacco del girone con dodici gol messi a segno, sette sono le reti subite, come il Cesena.

La squadra allenata da Pippo Inzaghi si sta distinguendo per una precisa caratteristica: non cerca il possesso palla ossessivo, non lo ha quasi mai avuto a favore ma piuttosto cerca subito di andare in verticale per attaccare la porta avversaria. La Coppa spesso diventa l’occasione per gli allenatori per mettere in pratica le rotazioni; trovano spazio quelli che in campionato hanno giocato meno, vengono tenuti a riposo quelli che possono avere acciacchi per non aggravare la situazione. Questo trova conferma nel fatto che sono annunciate le presenze di Nicolas in porta, di Adrian Rus al centro della difesa, di Zan Jevsenak a centrocampo, di Alexander Lind al centro dell’attacco e di Jan Mlakar e Alessandro Arena sugli esterni, certamente un Pisa con molte novità rispetto a quello che ha sconfitto il Brescia. Nel calcio, poi, possono accadere anche episodi come questo: dopo la vittoria sul Brescia per concedere loro un giorno di riposo, e poter passare un giorno al mare con la famiglia, Filippo Inzaghi aveva deciso di dare una giornata libera alla squadra, ma si è sentito rispondere che i suoi calciatori preferivano allenarsi.

Roberto Daltri