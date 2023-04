Antonelli, gli ingegneri al servizio di quattro re

E’ stata inaugurata a Gatteo una mostra riguardante "La dinastia degli ingegneri militari Antonelli di Gatteo", a cura di Claudio Babuscio, romagnolo di Riccione ma residente a Francoforte in Germania da 50 anni. Da tempo studia ed investiga sugli ingegneri militari Antonelli di Gatteo e sulla storia dell’impero spagnolo in Europa e in particolare in Italia dal XVI secolo fino al 1800. Tutto partì quando, per alcuni anni si trasferì in Colombia, a Cartagena des Indias. Qui scoprì l’opera di Battista Antonelli e iniziò a fare ricerche approfondite. Dopodiché nacque la grande passione che lo ha portato alla realizzazione di un importante progetto e dice: "Quando ci riferiamo agli Antonelli, sei componenti: Giovanni Battista Antonelli, Battista Antonelli, Cristoforo Roda Antonelli, Gian Battista Antonelli (figlio di Battista Antonelli) I Garavelli Antonelli, vengono descritte tre generazioni di ingegneri che affondano le loro radici familiari in Gatteo, dove furono per quasi un secolo al servizio di quattro Re spagnoli tra il XVI e XVII secolo, protagonisti di eccezionali imprese nello scacchiere mediterraneo e in America, con la costruzioni delle inespugnabili fortezze in Spagna, nord Africa e nelle Americhe. Le mie ricerche, che durano da 12 anni, mi hanno portato a organizzare mostre e conferenze in giro per l’Italia e in Spagna, e adesso per la prima volta nella loro patria, a Gatteo".

Claudio Babuscio ha inoltre scritto diversi libri che ha collegato in qualche modo agli Antonelli: sul secondo viaggio di Cristoforo Colombo nelle Americhe, su Carlo Broschi Farinelli e sui monasteri delle Sante Caterina e Barbara di Santarcangelo di Romagna, dove era monaca Laura Antonelli, sorella dei nostri architetti. Quest’ultima pubblicazione è stata presentata presso la biblioteca comunale di Santarcangelo di Romagna. e.p.