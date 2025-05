Notturni alle Conserve, è un classico

Nel cuore di uno dei borghi più belli d’Italia, è iniziato il conto alla rovescia per uno degli eventi culturali più attesi. In piazza delle Conserve, nel centro storico di Cesenatico, è infatti già allestito il cartellone dell’edizione 2025 dei Notturni alle Conserve. Qui si respira aria di musica classica, passando dall’Opera, al tango, dal barocco alle serate di Gala. L’età media dei musicisti si è abbassata e l’idea è quella di mantenere l’identità di una rassegna di concerti dedicati alla buona musica, con la possibilità di vedere grandi maestri ma anche le promesse della classica. Gli spettacoli si terranno in luglio e agosto ogni martedì sera alle 21, quando questo luogo magico dove il tempo sembra essersi fermato, si riempirà di musica e poesia. Il primo concerto, l’8 luglio, vedrà esibirsi il Nubilaria Clarinet trio, formato da Maurizio Rossi al clarinetto, Luca Troiani al corno di bassotto e Stefano Bergamini al clarinetto basso, i quali eseguiranno musiche di Bach, Mozart e Beethoven. Il duo composto da Filippo Pantieri e il violino di Cesenatico Simona Cavuoto, il 22 luglio proporrà brani di Vivaldi, Corelli e Haendel. L’ultimo appuntamento di luglio sarà con il Trio Prisma, la formazione d’archi più giovane che si è mai esibita nei Notturni alle Conserve, che vedrà sul palco Alessia Califano al flauto, Manuela Mosca al violino e Chiara Pavesi al violoncello, che suoneranno il 29 luglio musiche di Haydn, Walckiers e Tchaikovsky.

Il 5 agosto si cambierà decisamente genere con lo spettacolo Evviva l’Operetta di Parma Brass, un sodalizio nato sul format del classico quintetto d’ottoni, che ha saputo sviluppare un ensemble nuovo, con voci e percussioni, capace di affrontare repertori di diverso genere spaziando dal Barocco al Musical. Il 12 agosto si terrà invece il concerto di Andrea Ruscelli al pianoforte, che accompagnerà il tenore Pietro Picone e il baritono Gianandrea Navacchia, lungo un sentiero di note in cui le pietre miliari sono musiche di Donizetti, Puccini, Wagner e Leoncavallo. Il 19 agosto chiuderà la rassegna dei Notturni il "Sax Harp Duo" composto da Alice Caradente all’arpa e Giovanni Contri al sassofono; è una formazione insolita e dai contorni brillanti, che eseguirà musiche di Shostakovich, Piazzolla, Ludwig e Bernstein. Il direttore artistico Thomas Cavuoto crede in questo programma variegato: "Ad ogni stagione dei Notturni portiamo a Cesenatico elementi nuovi nelle formazioni, nei programmi o nelle proposte artistiche. È questa la nostra ricetta segreta, far sì che la Classica sia anche novità. Spero che il pubblico l’apprezzi anche questa estate".. I concerti sono tutti a partecipazione gratuita ed in caso di maltempo si terranno al Teatro Comunale di Cesenatico in via Mazzini, sempre a due passi dal porto canale.

Giacomo Mascellani