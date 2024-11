Anziani nel mirino. Scippata da due uomini mentre butta i rifiuti

Derubata a Cesena mentre buttava via la spazzatura. Un donna è stata sorpresa da due individui mentre stava buttando due sacchetti di spazzatura in via Cavalcavia dopo aver terminato le pulizie in casa di un’amica. La donna con sé aveva una borsa viola scuro contenente documenti, chiavi e diverse centinaia di euro che doveva versare in banca. E’ stata affiancata da due uomini che le hanno sfilato la borsa e se la sono data a gambe facendo perdere le loro tracce. La denuncia ai carabinieri è stata immediata ma i ladri non sono stati individuati. Nella zona in cui è avvenuto il furto non c’erano video telecamere di sorveglianza.

Oltre alle segnalazioni di furti, sono state denunciate attraverso i canali social, numerose truffe pervenute ultimamente ai recapiti telefonici di persone anziane. Le forze di polizia si stanno impegnando per informare i cittadini sulle tecniche più usate dai malviventi, ma molti colpi vanno comunque a segno.

A una donna di 89 anni è stato riferito per telefono che la nipote era in ospedale in seguito a un incidente e doveva sborsare subito una ingente somma di denaro. Fortunatamente i parenti l’hanno tranquillizzata e le hanno spiegato che si trattava di una truffa e che la nipote stava bene. Stessa sorte per un’anziana donna di 98 anni che ha ricevuto una telefonata da parte di una persona che si è spacciata per un maresciallo dei carabinieri. Il sedicente carabiniere ha chiesto se la nonnina aveva una nipote, ma la donna ha capito subito che si trattava di una truffa e ha riagganciato il telefono. Sempre sui social arrivano le segnalazioni di tentati furti o furti consumati.

Pochi giorni fa, all’una di notte, un gruppo di 6 o 7 ragazzi si è introdotto nel cortile di un’abitazione nella zona del Peep di Case Finali. I ragazzi hanno preso un motorino-giocattolo, probabilmente appartenente ad un bambino, e poi lo hanno scaraventato sulla strada rompendolo. Un atto vandalico già denunciato ai carabinieri.

Denunciato anche il tentativo di furto di un ladro che poche settimane fa si è introdotto in una casa in via Tessello. L’uomo indossava una tuta da lavoro ed è stato filmato dalle telecamere. Non avrebbe portato via niente dall’abitazione.

E’ di tre giorni fa, invece, la segnalazione, in zona Vigne di un tentato furto in un’auto. Ignoti gli autori del tentativo di furto. L’auto, parcheggiata in zona Vigne, sarebbe stata aperta con un cacciavite, ma dall’interno non sarebbe stato rimosso niente. E’ andato a segno invece un altro furto in un’auto nella zona del centro di Cesena. I ladri hanno forzato la serratura dell’auto e hanno rubato all’interno uno zaino contenente portafogli con documenti. Il fatto è stato denunciato.

Tra le segnalazioni fioccano anche quelle dei pirati della strada. Pochi giorni fa in via Cesenatico una Multipla di colore grigio ha tamponato un’auto ferma e ha sbandato contro la macchina rompendo lo specchietto retrovisore dell’auto in sosta, poi il conducente ha tirato dritto e non si è fermato dopo l’incidente.

