Aperta la fototeca intitolata a Marco Pesaresi

di Ermanno Pasolini

La fotografia ha finalmente la sua casa a Savignano sul Rubicone. Con il taglio del nastro della fototeca comunale Marco Pesaresi, in Corso Vendemini 57, è stata ufficialmente inaugurata la sede di "Savignano città della fotografia", il luogo dove si custodiscono, consultano e valorizzano i fondi fotografici derivanti dall’attività svolta a Savignano intorno alla fotografia a partire dagli anni ‘80. Si tratta di oltre 200.000 documenti suddivisi in tre sezioni: storica, cartoline postali e contemporanea. Tra questi il fondo dedicato alla musica da ballo tradizionale, un unicum del genere che si lega all’archivio delle Edizioni Musicali Casadei Sonora di Riccarda Casadei, figlia del maestro Secondo Casadei, e l’archivio del fotoreporter Marco Pesaresi, scomparso nel 2001.

Il fondo, donato alla Città di Savignano sul Rubicone per volontà della madre, Isa Perazzini e delle sorelle, Laura e Simona, nel 2021, è composto da 140.000 documenti, fra negativi, provini, stampe, fotocolor. Oltre allo spazio in cui saranno conservati i fondi di fotografia, consultabili in Opac Sbn – Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino, la fototeca accoglie anche un fondo di libri di fotografia che con i suoi 4768 volumi è uno dei più importanti, ricchi e completi della Regione Emilia- Romagna. La fototeca mette inoltre a disposizione uno spazio espositivo di circa 30 metri e due aule studio con 16 postazioni per ospitare le attività di ricerca e consultazione.

Qui batterà inoltre il cuore del Si Fest, il festival di fotografia, che quest’anno è alla sua 33esima edizione. La nuova fototeca comunale sarà aperta al pubblico da lunedì 22 aprile, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.30 e sabato dalle 9 alle 13. L’investimento totale è di 125mila euro, con 100mila euro di contributo ministeriale, e 25mila euro del Comune. All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini e il vice Nicola Dellapasqua, Isa Perazzini e Mario Beltrambini, rispettivamente Presidente e vicepresidente di Savignano Immagini, la fotografa Silvia Camporesi, Maria Grazia Baraghini, responsabile del settore Cultura del Comune con lo staff, Massimiliano Ottaviani e Andrea Balestri.

Il taglio del nastro è stato accompagnato dall’inaugurazione di due mostre: Cartes de visite - Immagini dalla fototeca comunale e Archivio vivo di Silvia Camporesi. Cartes de visite, a cura di Jessica Andreucci e Giuseppe Pazzaglia, raccoglie ritratti di cittadini savignanesi in epoche e contesti diversi,tra fotografie analogiche e digitali. Archivio vivo di Silvia Camporesi a cura di Mario Beltrambini e Jana Liskova, è allestita nella chiesa del Suffragio, in Corso Vendemini e resterà visibile fino al 29 settembre.

La giornata inaugurale si è conclusa al Cinema Teatro Moderno con la proiezione in anteprima del docufilm Il granchio nudo di Riccardo Caccia, Michela Fragomeni, Marta E. Antonioli e Elena Padovan, la storia di Marco Pesaresi. La proiezione si è svolta in collaborazione con Dogville. La mostra Cartes de visite, a cura di Giuseppe Pazzaglia e Jessica Andreucci, sarà visibile da oggi sabato 20 aprile negli orari di apertura della fototeca comunale.