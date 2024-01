Aperto il Cau all’Angioloni: ecco gli orari

Il nuovo servizio sanitario Centro assistenza e urgenza (Cau), ieri mattina è entrato in funzione anche all’ospedale Angioloni di via Marconi a San Piero in Bagno. E ieri, per quanto riguarda il territorio provinciale Forlì-Cesena, ha iniziato la propria attività anche il Cau presso l’ospedale Nefetti di Santa Sofia, comune dell’Alta Val Bidente adiacente all’Alta Valle del Savio. L’obiettivo di Ausl Romagna è arrivare all’apertura di 21 Cau su tutto il territorio romagnolo entro il prossimo anno.

Il Cau d’Alto Savio (territori di Bagno di Romagna e di Verghereto) si trova all’interno della struttura ospedaliera dell’Angioloni, coi locali operativi in adiacenza al Punto di Primo Intervento (Ppi). E’ attivo sette giorni su sette, in via temporanea dalle 9 alle 16, e non 24 ore su 24 in quanto a San Piero rimane in attività anche il Ppi. Al Cau di San Piero vi opera un medico di assistenza primaria qualificato, in collaborazione con l’infermiere esperto. Anche in occasione dell’apertura del Cau di San Piero, sottolinea l’Ausl Romagna: "Prosegue in questo modo la riforma dell’Emergenza Urgenza e il potenziamento dell’assistenza territoriale, il cui obiettivo strategico risulta essere il rafforzamento del sistema delle cure primarie per garantire servizi di prossimità, arricchire le risposte a livello territoriale, trattare in setting più adeguati i bisogni della salute che determinano i cosiddetti "accessi impropri ai servizi di emergenza", rendendo maggiormente appropriato l’accesso al Pronto Soccorso. Attualmente i codici bianchi e verdi, che accedono alle strutture di PS risultano essere circa il 60% dei casi totali. I Cau garantiranno risposte ai bisogni urgenti episodici, in stretta connessione con il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta, al fine di garantire le risposte necessarie, in un’ottica di continuità e integrazione delle cure". Della apertura del Cau a San Piero è soddisfatto il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini, che dice: "Accogliamo con favore questo che per noi è un nuovo servizio rispetto a quelli che abbiamo nel nostro ospedale, perché aggiuntivo al nostro Ppi, mentre in alcuni altri ospedali vi è stata una conversione del Ppi nei Cau. Noi a San Piero manteniano sia l’uno che l’altro. Il Cau dell’Angioloni alleggerirà pertanto l’attività del Ppi, che potrà quindi dedicarsi maggiormente ai casi più gravi. Il nuovo servizio del Cau per noi è molto positivo. E’ chiaro che, inizialmente, vi sarà un periodo di adeguamento, di rodaggio, anche da parte del personale in servizio al Cau. Attualmente l’orario del Cau è dalle 9 alle 16, con la prospettiva di allungarlo, tra non molto, sino alle 20".

Gilberto Mosconi