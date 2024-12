Approvato il bilancio di previsione: "Un milione ai servizi sociali"

Il consiglio comunale di Longiano ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 con un totale a pareggio di oltre 9 milioni di euro, di cui poco più di 5 milioni vengono destinati alla spesa corrente. Dice il sindaco e assessore al bilancio Mauro Graziano (nella foto): "Si tratta di un bilancio di previsione nel quale si è tenuto conto della difficile situazione economica generale, quindi grande attenzione è stata rivolta alle persone in difficoltà e alle famiglie che vivono situazioni di crisi economica. Infatti dei poco più di 5 milioni di spesa corrente, oltre un milione viene destinato ai servizi sociali, che sono gestiti in forma associata dall’Unione Rubicone Mare e circa 600mila euro sono destinati alla scuola, gran parte dei quali ad abbattimento dei costi delle rette dei servizi che rimangono le più basse del territorio: in particolare al trasporto scolastico vengono destinati oltre 100mila euro su una spesa complessiva di 127mila euro. Il costo del servizio a carico delle famiglie, che negli ultimi 4 anni eravamo riusciti quasi ad azzerare, sono tornati alle quote degli anni precedenti al Covid (2019-2020) a causa degli aumenti che ha subito il costo del servizio". Continua il sindaco: "Abbiamo destinato 440mila euro alla gestione del nostro nido, oltre 150mila euro per attività educativa e di base per i ragazzi in difficoltà, abbiamo aumentato la soglia di esenzione dell’Irpef da 10mila a 15 mila euro. Oltre 700mila euro sono destinati alla gestione e funzionamento del patrimonio comunale di cui circa 150mila per manutenzione immobili, e parchi. Nel 2025 faremo lavori in via Felloniche per 750mila euro e in via Belvedere per 250mila euro, via IV Novembre per 130mila euro, la Casa Comunale per 180mila euro, la riqualificazione della Fontana presso il Rio Parco di Budrio per 65mila euro Grande attenzione è stata riservata alla promozione turistica e culturale, con oltre 100mila euro destinati ad eventi ed iniziative".

Ermanno Pasolini