Apre la rassegna di cinema al teatro Garibaldi

Prende il via questa sera alle 20.30 a teatro Garibaldi (nella foto) a San Piero in Bagno, la rassegna cinematografica "Uno Schermo di Sogni", promossa dal Comune di Bagno di Romagna, con la direzione artistica di Eliseo Cesena.

Una encomiabile iniziativa (nel territorio di Bagno di Romagna non vi è più, ormai da vari anni, la sala cinematografica, né a Bagno di Romagna né a San Piero in Bagno), che anno scorso ha riscosso successo e apprezzamento da parte del pubblico.

Quest’anno, da dicembre 2024 a febbraio 2025, la rassegna cinematografica di San Piero, proietterà sul grande schermo del Teatro di Via Cavour quattordici pellicole, con alcuni film anche per bambini e famiglie.

Tutti gli spettacoli prenderanno il via il venerdì sera, alle 20,30 (in programma anche due film alle 17,30). Costo del biglietto ingresso 6,50 euro, ridotto 5 euro (fino a 12 anni e oltre i 65).

Questa serala rassegna cinematografia di Teatro Garibaldi comincerà con la proiezione del film "Il gusto delle cose", per la regìa di Tran Anh Hung, con Juliette Binoche (Durata 136’).

Questo poi il calendario delle proiezioni dei venerdì successivi: 20 dicembre "Beetle e Juice Beetle e Juice; 27 dicembre alle ore 17 "Inside Out 2", poi alle ore 20,30 Frankentein Jr.; 3 gennaio 2025 ore 17 "Cattivissimo Me 4" e poi alle ore 20,30 Challengers; 10 gennaio "Campo di Battaglia"; 17 gennaio "C’era una volta in Bhutan"; 24 gennaio "Joker: Foliè a Deux; 31 gennaio "L’innocenza; 7 febbraio "Il tempo che ci vuole"; 14 febbraio "Madame Cliquot"; 21 febbraio "Iddu"; 28 febbraio 2025 "Maria Montessori. La nouvelle femme". Si tratta di un calendario di film di alto livello che certamente cattureranno l’interesse del pubblico bagnese felice di riavere il cinema.

