Aprono Bar Giulio e San Marten. Una ventata di novità a Cesena

Due nuovi locali a Cesena: inaugurano il Bar Giulio e il Bar Tabacchi San Marten. In piazza del Popolo è nato il ‘Bar Giulio’, che ha preso il posto dello storico locale ‘Lo Chalet’. Un locale rinnovato ma con lo stesso spirito di accoglienza che da sempre caratterizza questo angolo della piazza. I gestori sono quattro giovani amici, uniti dalla stima reciproca e da un sogno comune: creare un punto di riferimento per la comunità, un luogo dove iniziare la giornata con un sorriso e concluderla con un brindisi in buona compagnia. Il nome ‘Bar Giulio’, è un omaggio al giovane che sarà il volto del locale. Il bar apre le sue porte dal martedì alla domenica, dalle 6.30 del mattino fino a mezzanotte. Una proposta che va dalla colazione al pranzo veloce, dall’aperitivo serale fino al dopocena. "Abbiamo voluto mantenere un legame con la storia del posto – raccontano i nuovi gestori – ma portando una ventata di novità". L’inaugurazione si è tenuta sabato 5 aprile.

Nuova apertura a Cesena anche del Bar Tabacchi ‘San Marten’ a San Martino in Fiume di Cesena. Ha inaugurato pochi giorni fa in Via Ravennate, 7380 a San Martino in Fiume di Cesena il nuovo Bar Tabacchi San Marten, sotto la gestione di Romina Zanotti. Al taglio del nastro erano presenti l’assessore Lorenzo Plumari e i rappresentanti di Confesercenti Ravenna-Cesena, che hanno espresso le proprie congratulazioni per l’apertura e augurato il meglio alla nuova gestione. Un nuovo punto di ritrovo per la comunità, all’insegna dell’accoglienza, del servizio e della voglia di fare impresa sul territorio.