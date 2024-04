Arte e design da giardino alla Fiera

Gli arredi da esterno, gli oggetti decorativi per abbellire prati e aiuole, gli accessori per rendere accoglienti gli spazi outdoor, sono i protagonisti dello speciale “Arte e design da giardino” che si terrà per la prima volta oggi e domani nei padiglioni di Cesena Fiera, in concomitanza con l’ultimo appuntamento stagionale di “C’era una volta”, la fiera dedicata all’officina antiquaria, vintage e brocantage. Ingresso 3 euro (gratis under 15 e over 70), acquistabile anche online. La fiera è aperta dalle 9 alle 18.30.