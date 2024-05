Assegnati 2,9 milioni per i restauri

Il governo ha destinato 2,9 milioni di euro al restauro dell’Abbazia del Monte di Cesena. Il finanziamento rientra nella quota di interventi del Pnrr per il restauro di edifici del culto, in un primo tempo esclusi. La notizia ha raccolto l’apprezzamento della Lega, riguardando il consolidamento e messa in sicurezza di importanti strutture religiose romagnole. "Tutti progetti di grande rilevanza culturale e storica, - commenta il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna - penso in particolare alle cospicue, indispensabili risorse (2 milioni e 900mila euro) destinate alla Basilica del Monte di Cesena, importantissimo patrimonio locale, che andai a visitare il 27 maggio dell’anno scorso insieme al sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni per verificare, sotto la guida dell’abate Mauro Maccarinelli, i pesanti danni strutturali aggravati dalle ripetute ondate di maltempo".