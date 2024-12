Atelier Gourmet, la pastry chef Vella al ’Breakfast evolution’

In occasione delle festività natalizie, l’Atelier Gourmet di Gatteo a Mare propone i dolci della tradizione curati dalla pastry chef Debora Vella, che il prossimo 20 gennaio, al Sigep di Rimini, parteciperà alla finalissima di ’Breakfast evolution’, l’evento organizzato da Petra Molino Quaglia e Dolcesalato, dedicato a pasticceri o panificatori under 40 che vogliono mettersi in gioco raccontando la loro visione di colazione. Per l’Atelier, invece, Debora ha preparato i tronchetti di Natale, mini panettoni e biscotti natalizi.