Ausl, ripristinati i sistemi informatici

L’Ausl Romagna assicura di aver ripristinato tutti i sistemi informatici del Laboratorio analisi andati in tilt ieri, causando rallentamenti e blocchi presso i centri prelievo del territorio aziendale relativi all’accesso diretto. Il guasto, precisa l’Ausl in una nota, non è legato in alcun modo c all’attacco informatico che alcune aziende sanitarie della Regione hanno subito la scorsa notte. Nella mattinata di oggi sarà ampliata l’offerta per l’accesso diretto nelle varie sedi erogative aziendali.