Autobus, la linea 5 torna verso il centro

Dal 7 giugno, con l’entrata in vigore del servizio estivo di Start Romagna e a fronte di alcuni adeguamenti sulla viabilità delle vie interessate, la linea 5 tornerà ad avvicinarsi al centro storico dopo le variazioni per il cantiere Roverella. L’autobus eseguirà il seguente percorso alternativo: in direzione Cesena FS, da via Cavallotti raggiungerà direttamente la fermata Piazza Aguselli, tramite via del Camerone e proseguirà per via Isei fino a via Cesare Montanari (fermata Montanari). Non sarà più servita la fermata ubicata su via Cavallotti. In direzione Ponte Abbadesse, da Porta Santi proseguirà in corso Comandini, corso Garibaldi, via Montanari e via Cavallotti (fermate Comandini, Teatro, Teatro, Cesare Montanari, Calligari). Non transiterà più da piazza Aguselli e via Camerone. La fermata Piazza Aguselli resterà attiva solo in direzione Cesena FS (Stazione ferroviaria).