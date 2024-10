Autovelox sull’Adriatica: "Impianto regolare, così gli incidenti sono calati"

"L’autovelox installato sulla Statale Adriatica è conforme a tutte le norme previste per l’installazione di questi impianti, le accuse che mi sono state rivolte sono gravi e per questo motivo valuterò come tutelare me e il Comune di Cesenatico". In questi termini il sindaco Matteo Gozzoli di Cesenatico risponde alle accuse mosse tramite la denuncia depositata giovedì scorso alla Stazione dei carabinieri di Cesenatico, da parte di Luca Ricci, presidente dell’associazione Auto Moto Club Romagna, e dell’avvocato Massimiliano Nicolai. Al centro della discussione c’è l’autovelox installato da maggio 2023 sulla Statale Adriatica, al termine del cavalcavia sulla via Cesenatico, in direzione Ravenna. Siamo a poche centinaia di metri dal tratto dove sono presenti due supermercati e dove in passato si sono registrati parecchi incidenti con feriti e purtroppo anche mortali. Sulla Statale Adriatica, come in tutte le strade di questo tipo, le competenze sono di Anas, Prefettura e Polizia stradale. Quando questi tre enti decisero di installare l’autovelox al termine del cavalcavia, tutti rimasero un po’ sorpresi, perchè si aspettavano l’apparecchio di fronte ai supermercati. Invece la scelta è stata fatta perchè proprio al termine del cavalcavia gli automobilisti aprivano il gas per correre a forte velocità sul rettilineo.

Ora alla luce del rinfocolare delle polemiche, il sindaco Gozzoli torna a fare il punto sulla questione: "L’autovelox è stato installato dalla Polizia locale sulla Statale Adriatica al chilometro 180+700, dove vige il limite di velocità dei 50 chilometri orari stabilito da Anas. L’installazione è stata autorizzata nel 2022, dopo specifica relazione tecnica della Polizia stradale di Stato, con decreto del prefetto della Provincia di Forli’-Cesena, che ha fissato la posizione della strumentazione, autorizzata solo nella direzione Rimini-Ravenna. Sul posto sono stati installati anche i cartelli di "controllo elettronico della velocità" e di presenza dell’autovelox, come stabilito dal Ministero".

Il primo cittadino ribadisce che l’autovelox sulla Statale Adriatica "è stato installato seguendo tutte le normative previste dagli organi competenti. Le accuse mosse coinvolgono, per stessa ammissione dei protagonisti, tutti gli autovelox installati sul territorio nazionale. Come già fatto in precedenza attendiamo le valutazioni che svolgerà la magistratura in materia e tengo a precisare che vista la gravità delle accuse, valuterò come tutelarmi e come tutelare l’ente che rappresento nelle sedi più opportune".

"Nel tratto di Adriatica in questione si sono verificati molti sinistri – prosegue Gozzoli – . Una volta appurato che non vi erano le condizioni per interventi strutturali sulle carreggiate, si è intervenuti con una postazione fissa di rilevamento della velocità, l’unico deterrente possibile alle condizioni attuali per migliorare le condizioni di sicurezza". Il sindaco di Cesenatico evidenzia che l’autovelox è autorizzato dal Prefetto proprio sulla base del criterio di installazione in una strada con alti indici di incidentalità. "Da quando è stato installato il velox sulla Statale, c’è stata una riduzione della velocità dei mezzi ha comportato anche una drastica riduzione degli incidenti. Inoltre ricordo che sul sito del Comune di Cesenatico è pubblicata una apposita sezione ‘autovelox’ con disponibili tutti i decreti che ne autorizzano l’installazione, le tarature e tutti i certificati previsti dalla norma nazionale".