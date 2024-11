Bad School sempre più su. Un anno pieno di successi

La ‘Bad School’, storica squadra di mountain bike capitanata da Giorgio Righi e attiva nelle discipline di enduro e cross country, ha concluso la stagione 2024 con ottimi risultati, consolidando il suo ruolo di protagonista. Dopo un anno di gare intense e appassionanti, che ha visto la squadra impegnata in competizioni di alto livello come il Campionato Romagnolo, il Marche Enduro Series, la Coppa Europa, il Campionato Italiano e il circuito Cross Country ‘Mare e Collina’, Bad School ha chiuso la stagione domenica 17 novembre con l’ultima prova, di cinque tappe, del Campionato Regionale Marche a Fossombrone. Il team durante al stagione ha schierato numerosi atleti in diverse categorie, dai giovanissimi fino alle e-bike: Alberto Amaducci, Nicola Bellagamba, Giorgia Branca, Riccardo Cetani, Manuel D’Angelo, Lorenzo Di Silvio, Alessandro Merli, Alessandro Muccioli, Damiano Pappalardo, Giacomo Picchi, Michelangelo Procucci, Nicola Selva, Viola Tabanelli e Luca Vada. Tra le categorie riservate ai senior hanno invece gareggiato Andrea Berardi, Mirco Budelacci, Rocco Filippi, Enrico Mambelli, Giampiero Manzi, Alessandro Marchi, Francesco Russo, Santino Arena e Simone Suzzi.

Tra i risultati più significativi ottenuti dalla squadra cesenate spicca prima di tutto il successo di Manuel D’Angelo, che si è classificato primo tra gli esordienti nel campionato Marche Enduro Series. Viola Tabanelli è invece arrivata quinta, sempre tra gli esordienti in ambito femminile allo stesso campionato Marche Enduro Series, mentre Michelangelo Procucci si è classificato terzo nella tappa di Fossombrone. Alessandro Muccioli ha invece ottenuto il secondo posto nella categoria Junior (e il terzo assoluto) ad Ascoli Piceno.

Il sodalizio registra soddisfazione anche per la forte crescita relativa alle categorie giovanili, che conferma la vocazione della Bad School, fondata nel 2007, a promuovere il ciclismo tra i più giovani e a trasmettere entusiasmo per questa disciplina. Un successo reso possibile anche grazie al prezioso supporto degli sponsor, che hanno permesso la partecipazione della squadra a eventi di livello nazionale e internazionale. Per celebrare questa stagione ricca di emozioni e traguardi, Bad School ha organizzato una grande festa che ha coinvolto atleti, famiglie e amici, in un clima di gioiosa condivisione. Ora il team guarda al futuro, con l’entusiasmo e la determinazione di chi è pronto a scrivere nuove pagine di successi nel 2025.