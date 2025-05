Poche mosse e una scossa, ripartono i corsi per defibrillatori

Riprendono a Cesena i corsi informativi gratuiti sull’uso corretto del defibrillatore grazie al progetto ‘Facile Dae.- Poche mosse e una scossa’, che riparte dopo lo stop del mese di aprile. Nel corso di un anno e mezzo trascorso dall’inizio delle lezioni, hanno partecipato ai vari appuntamenti formativi ben 1.030 cittadine e cittadini dei territorio del Rubicone, del Cesenate e del Riminese.

Per quanto riguarda maggio sono in programma altri tre corsi serali dalle 20:30 alle 23: il primo è fissato per lunedì 12 a Villachiaviche, presso la chiesa parrocchiale in via don Primo Mazzolari 50, mentre la seconda è prevista per martedì 20 in zona Case Finali, più precisamente nel teatro della chiesa parrocchiale Santa Maria Immacolata al numero 60 di via Cardinal Massaia. Il terzo appuntamento è confermato a Mercato Saraceno, ma è ancora in fase di organizzazione. Ogni incontro avrà una durata di due ore e prevede sia domande di teoria che prove pratiche da svolgere con l’ausilio di manichini e defibrillatori didattici. L’iniziativa è resa possibile grazie alla disponibilità dei docenti, all’assistenza dei volontari del partner operativo Pubblica assistenza comprensorio del Rubicone all’impegno dell’associazione Centro per i diritti del nalato ‘Natale Bolognesi’.

Alcuni partecipanti ai corsi precedenti hanno risposto con grande rapidità e prontezza agli allarmi che hanno ricevuto dopo avere scaricato l’applicazione gratuita ‘Dar Responder’, gestita dalle centrali operative del 118 e che ha come scopo quello di consentire interventi tempestivi in caso di emergenza. Un passo importante per continuare a promuovere la cultura e il giusto utilizzo di uno strumento fondamentale come il defibrillatore.

g.l.