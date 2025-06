Mercato ortofrutticolo: "Gli operatori se ne vanno"

Qual è la reale situazione del mercato ortofrutticolo di Cesena? Di piena salute, come affermato dall’amministratore delegato Alessandro Giunchi e dall’amministrazione comunale alla presentazione del bilancio con il fatturato oltre il milione di euro, oppure una situazione con problemi e criticità da affrontare? Secondo Confcommercio e Confesercenti cesenati "non è tutto oro quello che luccica". Lo sostengono dopo "un costruttivo incontro tra le associazioni, il sindaco Enzo Lattuca, l’assessore Lorenzo Plumari e amministratore delegato di For, il mercato ortofrutticolo di Cesena Giunchi. Erano presenti anche storici operatori del settore".

"Tema centrale dell’incontro – mettono in luce Confcommercio e Confesercenti - è stato il rilancio del mercato ortofrutticolo, eccellenza del territorio e unico mercato regionale a registrare ancora un bilancio positivo, grazie alle attività economiche che ancora lo animano. Tuttavia, il calo costante dell’afflusso di clienti e il progressivo abbandono da parte di alcuni operatori che potrebbe purtroppo accrescersi impongono l’adozione urgente di correttivi strategici per garantirne la sostenibilità economica". Le due associazioni hanno presentato una serie di proposte, "Tra esse – affermano – una logistica più efficiente e un sistema ottimizzato di carico e scarico merci; la revisione degli accordi con la cooperativa dei facchini per contenere i costi di facchinaggio; la possibilità per gli operatori di accedere al nuovo impianto fotovoltaico per abbattere i costi energetici; la revisione dei canoni di locazione; la convocazione più frequente della Commissione Mercato per monitorare e orientare i processi decisionali".

"L’amministratore delegato Giunchi - proseguono le associazioni di categoria - ha annunciato che è in fase avanzata di realizzazione una nuova piattaforma logistica per velocizzare le procedure di carico-scarico, che verrà ultimata a settembre. Inoltre, sono state accolte alcune richieste, come la creazione di aree di parcheggio per dipendenti e produttori".

Anche Cesena Siamo Noi attacca il mercato ortofrutticolo. "Il Mercato ortofrutticolo – afferma – è attraversato da criticità gravi e strutturali che non possono più essere sottovalutate. Oggi anche le principali associazioni parlano apertamente di fuga di operatori. Colpisce la mancanza di visione e di capacità gestionale da parte dell’amministratore unico Giunchi, che continua a ignorare o minimizzare i segnali di sofferenza che provengono dal mercato".